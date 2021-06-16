Израильские военные заявили, что целью авиаударов стали объекты, принадлежащие ХАМАС.

Израильские ВВС сегодня утром нанесли удары по объектам боевиков в секторе Газе после того, как палестинцы запустили со своей территории воздушные шары с горючей смесью в сторону Израиля.

Это стало первой крупной вспышкой после 11-дневного конфликта в прошлом месяце и заключенного вслед за этим перемирия.

Израильские военные заявили, что целью авиаударов стали объекты, принадлежащие ХАМАС - военизированному движению, контролирующему сектор Газа. Шары с горючей смесью стали причиной 20 пожаров на юге Израиля.

ХАМАС заявил, что шары - это их ответ на марш израильских националистов, прошедший накануне в Восточном Иерусалиме.

О жертвах ни с одной из сторон не сообщалось.

Читайте такжеВозле Иерусалима разгорелись пожары, людей эвакуируют (фоторепортаж, видео)В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что их истребители поразили военные комплексы ХАМАС в Хан-Юнисе и городе Газа. По словам израильских военных, в комплексах велась подготовка к террористической деятельности.

"ЦАХАЛ подготовлен ко всем сценариям, включая возобновление боевых действий, перед лицом продолжающихся террористических актов со стороны сектора Газа", - сказано в заявлении.

Представитель ХАМАС заявил в "Твиттере", что палестинцы будут продолжать оказывать "сопротивление и защищать свои права и священные места" в Иерусалиме.

Зажигательные шары вызвали во вторник пожары на сельхозполях в южных районах Израиля, передает Би-би-си.

В ЦАХАЛе заявили, что удары были нанесены в ответ на запуски воздушных шаров с горючей смесью, совершенные из Газы в сторону Израиля во вторник.

В последние годы такие шары часто применяются боевиками ХАМАС. Воздушные шары и воздушные змеи с контейнерами с горящим топливом и взрывными устройствами стали причиной сотен пожаров в Израиле, в результате которых сгорели тысячи гектаров леса и сельскохозяйственных угодий.

Нынешние авиаудары стали первыми при новом правительстве Израиля, которое пришло к власти в воскресенье и положило конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая