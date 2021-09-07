В стране установили около 250 блокпостов, чтобы поймать опасных беглецов.

Шестеро палестинцев сбежать из тюрьмы Израиля через самодельный тоннель. Сейчас силовики их разыскивают, установив в стране около 350 блокпостов.

Об этом пишет The Jerusalem post.

По предварительным данным, двум беглецам удалось перебраться в Иорданию, а двое из четырех заключенных скрываются в израильском городе Мадждал-Шамс на сирийской границе.

Как выяснили, шестеро заключенных, находившихся в одной камере, в течение года рыли подземный тоннель ржавой ложкой под полом в ванной.

Пять беглецов входили в военизированную группировку Исламский джихад в Палестине, которую США и ЕС считают террористической. Шестой беглец – Закария Збейди – бывший полевой командир Бригад мучеников аль-Аксы, военизированного крыла ФАТХ, ответственный за убийства израильтян и теракты.

Четверо мужчин были приговорены к пожизненному заключению за организацию смертельных терактов против израильтян. Один содержался под стражей без приговора, согласно постановлению об административном задержании, а суд над Збейди еще не завершился.

Сейчас установили, что находившийся на сторожевой башне надзиратель в день бегства палестинцев заснул на блокпосте. Беглецов в поле заметил местный фермер, который и сообщил полицию.

Предполагают, что осужденные еще какое-то время скрывались в машине неподалеку, после того переоделись и вооружились.

Войска усилили свое присутствие на пограничных переходах и переходах в стыковой зоне.

Правоохранители не исключают, что палестинцы могут попытаться совершить теракт во время празднования Рош ха-Шана, в частности решиться на похищение израильтян в обмен на освобождение других заключенных.

В полиции уже заявили, что это один из худших инцидентов подобного рода, которые когда-либо происходили в стране. Копы расследуют возможную причастность к побегу охранников тюрьмы.

Еврейский Новый год – Рош ха-Шана – считается одним из важнейших еврейских праздников. С этого дня начинается 10 молитв и раскаяния, завершающихся Йом-Киппуром.

Конфликт между палестинцами и израильтянами длится десятки лет. Напряженность между двумя народами возросла, когда международное сообщество дало Британии задачу создать в Палестине "национальный дом" для евреев. Для евреев это был дом их предков, но палестинские арабы также претендовали на землю и выступали против такого шага.

В 1947 году Палестину по решению ООН разделили на еврейское и арабское государства. В следующем году еврейские лидеры провозгласили о создании Израиля. Из-за сопротивления палестинцев в стране началась война с участием войск соседних арабских государств.

Сотни тысяч палестинцев бежали или были выселены из домов (Аль-Накба), а Иерусалим был разделен между израильскими силами на Западе и Иорданией на Востоке.

В 1967 году Израиль оккупировал Восточный Иерусалим и Западный берег, а также Сектор Газа и Египетский полуостров Синай. Израиль претендует на весь Иерусалим, тогда как палестинцы – на Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства.

Автор: Яна Ставская