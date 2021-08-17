Деньги от их продажи идут на финансирование террористической деятельности.

Израильские военнослужащие изъяли 23 тонны шоколадных батончиков, которые принадлежат группировке ХАМАС.

Об этом пишет newsru.co.il

Партию сладостей обнаружили в ходе совместной работы управления военной разведки, нацштаба по борьбе с финансированием террора при министерстве обороны и национального центра анализа грузов в налоговом управлении.

По данным военной разведки, ХАМАС использует обширную сеть импорта продуктов питания в сектор Газы для финансирования террористической деятельности.

Читайте такжеБайден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане (видео)Деньги от продажи этих продуктов направляют на поддержку боевиков.

В министерстве обороны поручили конфисковать этот груз.

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Автор: Людмила Жерновская