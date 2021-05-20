Стороны согласились на взаимное прекращение боевых действий.

Исламистская группировка ХАМАС сообщила, что согласна на прекращение огня с Израилем с завтрашнего дня.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Кабинет безопасности Израиля проголосовал за прекращение огня по Сектору Газа, пишет The Jerusalem Post.

Стороны согласились на взаимное прекращение боевых действий, но нужно еще проработать детали.

По данным израильского 12-го канала, перемирие начнет действовать с 2 ночи пятницы, 21 мая.

Представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что ожидает прекращения огня между Израилем и сектором Газы в течение дня, но предупредил, что движения не хватает ракет", пишет Associated Press.

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Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

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Автор: Олег Давыгора