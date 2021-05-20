Израиль и ХАМАС договорились об остановке боевых действий в Секторе Газа / фото REUTERS

Исламистская группировка ХАМАС сообщила, что согласна на прекращение огня с Израилем с завтрашнего дня.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Кабинет безопасности Израиля проголосовал за прекращение огня по Сектору Газа, пишет The Jerusalem Post

Стороны согласились на взаимное прекращение боевых действий, но нужно еще проработать детали.

По данным израильского 12-го канала, перемирие начнет действовать с 2 ночи пятницы, 21 мая.

Представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что ожидает прекращения огня между Израилем и сектором Газы в течение дня, но предупредил, что движения не хватает ракет", пишет Associated Press.

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Автор: Олег Давыгора