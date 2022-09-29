Переговоры о вхождении в страны в блок продолжатся, когда она присоединится к санкциям против России.

Европарламент планирует попросить приостановить переговоры о вхождении Сербии в Европейский Союз. Причиной стало то, что Белград не присоединился к санкциям блока против России.

Соответствующая информация поступила от издания Euractiv.

На этой неделе группа социал-демократов в Европейском парламенте написала в Twitter: "ЕС не может продолжать переговоры о вступлении с Сербией, если она не присоединится к санкциям ЕС против России. Это то, что мы скажем в будущем отчете парламента о расширении".

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Риторика депутатов продолжает тезис из прошлого доклада, обнародованного в июне текущего года. В документе подчеркивалась необходимость "определять приоритетность согласования стран, вступающих в ЕС, с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС и продолжать переговоры о вступлении Сербии только в том случае, если страна присоединится к санкциям ЕС против России".

На прошлой неделе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Сербия и РФ подписали соглашение о координации внешней политики. Докладчик Европарламента по отчету о расширении ЕС, хорватский депутат от социал-демократов Тонино Пикула прокомментировал такой шаг Белграда: "Это очень разочаровывает в стране, которая стремится вступить в ЕС".

Сербия начала беседы о вступлении в страны-члены Евросоюза в 2014 году. Однако процесс продвигается медленно: страна открыла 18 из 35 разделов переговоров и выполнила лишь два.

Отношения Сербии и России

Белград не присоединялся к санкциям против РФ из-за ее вторжения в суверенную Украину. Наша страна также не получила никакой помощи от европейской державы.

В ЕС неоднократно предупреждали Сербию, что она должна присоединиться к санкциям, если хочет вступить в блок. Но по словам президента страны Александра Вучича, Белград не пойдет на такой шаг, несмотря на ущерб для экономики из-за отказа.

Сербия продолжает закупать газ у России по выгодным ценам. Но по данным СМИ, страна отказалась размещать на своей территории военную базу РФ. А еще она публично отказалась признавать псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

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