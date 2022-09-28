Сербия не признает результатов российских псевдореферендумов в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Об этом заявил сербский президент Александр Вучич для Reuters.
"Сербия не признает этого референдума, поскольку она придерживается международного права, Устава ООН и резолюций ООН", - сказал Вучич.Видео дня
Добавим, что Москва поддерживает Белград в его противодействии признанию независимости Косово, однако Сербия неоднократно отказывалась поддержать российское вторжение в Украину в ООН и заявляла, что полностью уважает территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Мы защищаем нашу собственную территориальную целостность и в наших интересах защищать территориальную целостность других международно признанных стран", - добавил Вучич.
Украина также не признает независимости Косово от Сербии.
Позиция Сербии по украинско-российской войне
- Сербия не вводила санкции против России с 2014 года, и эта ситуация не изменилась после нападения России на Украину 24 февраля, хотя Белград присоединился к ряду санкций против Беларуси.
- Сейчас 100% необходимого газа Сербия получает именно из России.
- С 2014 года сербские наемники принимают участие в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.