Александр Вучич объяснил такое решение уважением к международному праву.

Сербия не признает результатов российских псевдореферендумов в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич для Reuters.

"Сербия не признает этого референдума, поскольку она придерживается международного права, Устава ООН и резолюций ООН", - сказал Вучич. Видео дня

Добавим, что Москва поддерживает Белград в его противодействии признанию независимости Косово, однако Сербия неоднократно отказывалась поддержать российское вторжение в Украину в ООН и заявляла, что полностью уважает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы защищаем нашу собственную территориальную целостность и в наших интересах защищать территориальную целостность других международно признанных стран", - добавил Вучич.

Украина также не признает независимости Косово от Сербии.

Позиция Сербии по украинско-российской войне

Сербия не вводила санкции против России с 2014 года, и эта ситуация не изменилась после нападения России на Украину 24 февраля, хотя Белград присоединился к ряду санкций против Беларуси.

Сейчас 100% необходимого газа Сербия получает именно из России.

С 2014 года сербские наемники принимают участие в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

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