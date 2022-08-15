Зато Белград расширит сотрудничество с НАТО.

Сербия отказалась от размещения российской военной базы на своей территории. Зато Белград решил двигаться в сторону расширения сотрудничества с НАТО.

Об этом пишет Российский КоммерсантЪ со ссылкой на собственные источники.

На прошлой неделе заявление о размещении российской военной базы в Сербии сделал посол РФ Александр Боцан-Харченко.

"Создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом этой страны, плюс это вопрос интересов самой РФ", – заявил тогда дипломат.

В то же время он заявил, что положение Сербии в Балканском регионе в военно-техническом плане намного сильнее, чем кажется. Дипломат подчеркнул, что сейчас с Сербией начинают считаться.

Однако президент президент Александар Вучич заявил, что "Сербии не нужны чьи-то военные базы".

"Сербия будет сохранять военный нейтралитет и союзнические отношения. Не стесняется связей с Россией, Китаем, США и ЕС, но о себе позаботится сама", – сказал сербский лидер в интервью TV Prva.

Источники сообщили российскому изданию, что Сербия отказалась от идеи размещения российской военной базы в пользу расширения сотрудничества с НАТО.

Сейчас страна активизировала сотрудничество с Альянсом на военной базе Юг в окрестностях Буяноваца. Это подтвердил и глава американского офиса по вопросам оборонного сотрудничества Алессандро Педраза. По его словам, Вашингтон и Белград на базе Юг будут развивать Главный центр обучения армии Сербии по стандартам НАТО, а также – подготовки сербских подразделений для миротворческих операций.

Как сообщал УНИАН, война в Украине влияет на позицию государств, которые занимали довольно нейтральную или политически близко к нейтральной позицию в России. В частности, эксперты считают, что Сербия хочет дистанцироваться от режима Путина.

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