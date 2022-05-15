Александр Вучич признал, что страна несет огромные убытки из-за такого решения.

Сербия не будет поддерживать санкции против Российской Федерации. Белград из-за своего решения несет огромные убытки.

Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире канала Prvа.

"Цена, которую мы платим, огромна, у нас нет выхода на рынок капитала, когда нет доступа к рынку капитала, то невозможно обслуживать наши кредиты... Они говорят: "Вучич анонсирует введение санкций" - нет, мы будем бороться сколько сможем", - заявил политик.

При этом он указал, что Сербия несет огромные убытки из-за своего решения.

"Мы несем большие потери, но мы ни у кого не просим "спасибо". Мы очень терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна", - отметил Вучич.

Стоит отметить, что в конце февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Белград отказались вводить санкции. Тогда Вучич заявил, что такое решение не отвечает интересам страны, но Сербия поддерживает территориальную целостность Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, шестой пакет санкций предусматривает введение эмбарго на росссийскую нефть, что вызвало споры внутри Европейского союза. Главным противником введения таких ограничений стала Венгрия, которая сильно зависит от российских энергоносителей. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, стране необходимо примерно 700-750 миллионов евро для переориентации нефтеперерабатывающей отрасли.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии - до июня 2024 года.

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