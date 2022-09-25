Сербия не будет признавать российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.
Об этом сказал глава МИД Сербии Никола Селакович, пишет Европейская правда.
На вопрос СМИ о "референдумах" Селакович сказал, что Сербия, учитывая принципы международного права и собственные интересы, не может признать их результаты.
"Во-первых, мы принципиально придерживаемся принципов международного права и Хартии ООН, во-вторых - это бы полностью противоречило нашим государственным и национальным интересам и нашей политике сохранения территориальной целостности, суверенитета и принципов нерушимости границы", - сказал Селакович.
Позиция Сербии по Украине и России
Сербия ведет двоякую политику в отношении России. И хотя, в чем уверены отдельные эксперты, политикум страны пытается дистанцироваться от путинского режима, все же идет навстречу Кремлю.
Сербия не вводила санкции против России с 2014 года, и эта ситуация не изменилась после нападения России на Украину 24 февраля, хотя Белград присоединился к ряду санкций против Беларуси.
Пророссийские санкции в Сербии значительно возросли на фоне поддержания Россией принадлежности Косово к Сербии, в то время как большинство стран Запада признали его независимость. Украина, хоть и не признала независимость Косово, воспринимается как государство из враждебного западного лагеря.
Однако не только пророссийские симпатии играют ключевую роль в позиции Сербии, но и энергетическая зависимость. Сейчас 100% необходимого газа Сербия получает именно из России.
Кроме того, с 2014 года сербские наемники принимают участие в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.