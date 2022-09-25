Сербия, учитывая принципы международного права и собственные интересы, не может признать результаты "референдумов".

Сербия не будет признавать российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Об этом сказал глава МИД Сербии Никола Селакович, пишет Европейская правда.

На вопрос СМИ о "референдумах" Селакович сказал, что Сербия, учитывая принципы международного права и собственные интересы, не может признать их результаты.

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"Во-первых, мы принципиально придерживаемся принципов международного права и Хартии ООН, во-вторых - это бы полностью противоречило нашим государственным и национальным интересам и нашей политике сохранения территориальной целостности, суверенитета и принципов нерушимости границы", - сказал Селакович.

Позиция Сербии по Украине и России

Сербия ведет двоякую политику в отношении России. И хотя, в чем уверены отдельные эксперты, политикум страны пытается дистанцироваться от путинского режима, все же идет навстречу Кремлю.

Сербия не вводила санкции против России с 2014 года, и эта ситуация не изменилась после нападения России на Украину 24 февраля, хотя Белград присоединился к ряду санкций против Беларуси.

Пророссийские санкции в Сербии значительно возросли на фоне поддержания Россией принадлежности Косово к Сербии, в то время как большинство стран Запада признали его независимость. Украина, хоть и не признала независимость Косово, воспринимается как государство из враждебного западного лагеря.

Однако не только пророссийские симпатии играют ключевую роль в позиции Сербии, но и энергетическая зависимость. Сейчас 100% необходимого газа Сербия получает именно из России.

Кроме того, с 2014 года сербские наемники принимают участие в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

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