В прошлом году Пхеньян провел рекордные 68 ракетных испытаний, или около 214 запусков с 2012 года.

Ракета, запущенная Северной Кореей Ким Чен Ына, потерпела неудачу в среду, сообщило правительство Южной Кореи.

По данным Сеула, баллистическая ракета была выпущена из района Сунан в Пхеньяне в 23:05 в сторону Японского моря, которое две Кореи называют Восточным морем, но в конечном итоге не увенчалась успехом. Спецслужбы Южной Кореи и США изучают причины неудачного запуска, пишет NEWSWEEK.

В прошлом году Пхеньян провел рекордные 68 ракетных испытаний, или около 214 запусков с 2012 года. Последнее произошло через несколько часов после того, как Сеул объявил, что возобновит передовое воздушное наблюдение в ответ на запуск спутника КНДР во вторник.

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Запуск КНДР спутника-шпиона

Государственная газета Северной Кореи Chongnyon Chongwi сообщила, что Ким Чен Ын, 39-летний верховный лидер страны, присутствовал в стартовом центре, когда Национальное управление аэрокосмических технологий вывело на орбиту спутник-шпион "Маллигён-1".

Предполагалось, что этот объект наблюдения, будет следить за передвижением войск на юге, а также за деятельностью американских сил в Корее - батальонов американских войск, дислоцированных там со времен холодной войны.

Недавняя ракетная активность Северной Кореи усилила напряженность на Корейском полуострове. Ни правительства США, Японии и Южной Кореи не подтвердили успешное развертывание шпионского спутника Кима.

Две предыдущие попытки Пхеньяна запустить спутник в этом году провалились, оборудование было признано нефункциональным.

Государственное Центральное информационное агентство Кореи не прокомментировало, как сообщается, неудачное испытание ракеты, но преувеличило недавний запуск спутника.

Ким подчеркнул необходимость увеличения количества разведывательных спутников на разных орбитах для предоставления ценной информации в режиме реального времени его вооруженным силам, тем самым укрепляя их позиции, сообщило ЦТАК.

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