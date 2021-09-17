Родственники молодого человека, которые все это время не знали о девушке в доме, не поддержали выбор сына, поэтому и не пришли на торжественное мероприятие.

В Индии мужчина 11 лет прятал невесту в доме родителей и наконец женился на ней.

Об этом сообщает India Times.

Церемония венчания прошла в загсе города Неммара, штат Керала. Родственники молодого человек не поддержали его выбор, поэтому и не пришли на торжественное мероприятие.

"С этого момента мы хотим жить счастливой мирной жизнью", - сказал жених.

Летом 2021 года стало известно, что девушка Саджита 11 лет тайно жила с Рахманом в доме его родителей. Родители не знали об этом, так как она пряталась в запертой комнате, куда он никого не пускал.

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Ночью в феврале 2010 года 18-летняя девушка просто вышла из своего дома и вошла в дом 24-летнего возлюбленного, после чего уже практически не покидала его.

В местной полиции рассказали, что Саджита и Рахман скрывали свои отношения, поскольку принадлежат к разным религиозным течениям и опасались проблем в связи с этим.

Весной 2021 года Рахман поссорился с родителями и, взяв Саджиту, тайно покинул дом. Пара арендовала жилье в другой деревне. Семья обратилась в полицию из-за пропажи сына, однако позже старший брат Башир случайно заметил Рахмана и, проследив, обнаружил девушку.

После этого полиция направила пару в местный суд - тот разрешил им жить вместе после того, как Саджита заявила, что действительно хочет быть с Рахманом.

Автор: Денис Прядко