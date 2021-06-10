Она десятилетие провела в закрытой комнате, чтобы быть вместе с возлюбленным.

Девушку по имени Саджита из деревни Айалур в Палгхате, пропавшую без вести 11 лет назад, нашли живущей все это время добровольно взаперти всего в 500 метрах от дома ее родителей. Причиной такого поступка, как выяснилось, стала любовь.

Последнее десятилетие Саджита по собственной воле провела запертой в комнате своего возлюбленного Рахмана, пишет The Indian Express. При этом родители мужчины, живущие вместе с ним, утверждают, что не знали о таком "соседстве".

Три месяца назад Рахман поссорился с родителями и, взяв Саджиту, тайно покинул дом. Пара арендовала жилье в другой деревне. Семья обратилась в полицию из-за пропажи сына, однако позже старший брат Башир случайно заметил Рахмана и, проследив, обнаружил девушку.

В местной полиции рассказали, что Саджита и Рахман скрывали свои отношения, поскольку принадлежат к разным религиозным течениям и опасались проблем в связи с этим. Ночью в феврале 2010 года 18-летняя девушка просто вышла из своего дома и вошла в дом 24-летнего возлюбленного, после чего уже практически не покидала его.

По словам старшего брата Рахмана, тот работает маляром. У него была отдельная комната, которую он всегда держал запертой, никого туда не пуская. Из-за вспыльчивого характера сына родители не вмешивались в его дела.

"Иногда он вел себя как психически ненормальный человек, становился агрессивным, если кто-то пытался проникнуть в его комнату. Он даже брал туда еду. ... В течение дня, пока все были на работе, дом полностью оставался в распоряжении Рахмана и Саджиты", - рассказал Башир.

При этом недавно семья начала подбирать Рахману невесту. Мужчина не возражал, но в то же время уклонялся от обсуждений и решений. Соседи говорят, что Рахман был очень интровертным, они думали, что у него проблемы с психикой.

Читайте такжеВ Крыжополе дорожную яму "залатали" цветущим кустом ирисов (видео)Саджита проводила в комнате Рахмана практически все время, она даже сушила там выстиранную одежду. Из развлечений у девушки был маленький телевизор с наушниками. В комнате не было туалета, однако Рахман снял с окна комнаты часть решеток, так что девушка, видимо, могла выходить через окно - по ночам или когда родителей мужчины не было дома.

Теперь же полиция направила пару в местный суд - тот разрешил им жить вместе после того, как Саджита заявила, что действительно хочет быть с Рахманом. Сам мужчина рассказал в суде, что опасается возражений своей семьи против возлюбленной. Решение запереть девушку в комнате на 11 лет Рахман не объяснил.

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Перевод: Катерина Комолова