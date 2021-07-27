Девушку избили палками по меньшей мере 10 родственников.

В Индии 17-летнюю девушку Неху Пасван забили до смерти члены ее семьи, потому что им не понравилось, что ребенок носит джинсы.

Об этом сообщает BBC.

Подростка жестоко избил палками ее дед и дядя. Трагедия произошла после громкого спора из-за одежды юной родственницы.

По словам матери убитой, девочка придерживалась религиозного поста. Вечером она надевала джинсы и топ и выполняла привычные ритуалы. Тогда бабушка с дедушкой возмутились внешним видом.

Читайте такжеВ Германии за хранение в подвале танка времен Второй мировой судят 84-летнего мужчинуСпор перерос в насилие. Родственники заявили, что завезут травмированную Неху в районную больницу, но матери в сопровождении отказали.

На следующее утро мать услышала, что на дереве обнаружили чье-то тело. Как выяснили позже, это была ее погибшая дочь.

Полиция возбудила дело об убийстве с уничтожением улик против 10 человек: бабушки и дедушки жертвы, а также дядей, теток, двоюродных братьев и сестер, включая даже водителя автомобиля.

Обвиняемые публичных заявлений не делали. Всех фигурантов задержали. Однако правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к нападению на 17-летнюю Неху.

Сам отец погибшей на момент преступления, как он утверждает, работал в другом районе и вернулся домой после трагедии.

По словам матери убитой, ее дочь хотела в будущем стать полицейским, но теперь "ее мечты никогда не осуществятся".

Родственники заставляли Неху бросить учебу в местной школе и часто травили за ношение "нетрадиционной" одежды.

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Автор: Иван Бойко