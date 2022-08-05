По словам эксперта, если прекратится транзит российского газа, тогда нам будет очень сложно.

Если российский "Газпром" полностью прекратит транзит газа через украинскую ГТС, то зимой в домах наших граждан будет не выше 16-17 градусов тепла.

Об этом сказал эксперт института экономических стратегий Юрий Корольчук в эфире телемарафона.

"По газу у нас ситуация более-менее хорошая. В отличие от Европы, потому что там вообще паника, у нас есть собственная добыча и мы закачиваем в хранилища уже около 12 млрд куб.м газа", - сказал он.

Эксперт уточнил, что правительство планирует закачать даже около 15 млрд куб. м, чего будет достаточно, но только при условии, что "Газпром" не уменьшит транзит через украинскую ГТС.

"Этого нам хватает с головой, но при условии сохранения и продолжения транзита российского газа в Европу. То есть ключевая проблема-это то, если транзит российского газа припнется, тогда нам будет очень сложно", - пояснил Корольчук.

Он отметил, что при таком сценарии сбудутся прогнозы правительства о том, что в домах будут 16-17 градусов тепла в зимой. Что касается частных домов, то возможно чередование подачи газа.

Как сообщал УНИАН, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 1 августа превысили 12 млрд куб. об.

Согласно поручению Кабмина, к началу отопительного сезона планируется закачать в хранилища не менее 19 млрд куб м газа. Таким образом для выполнения поручения необходимо закачать еще 7 млрд куб м газа.

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