Франция отказалась предоставить Украине цифровую карту Беларуси, которая позволила бы украинской авиации летать на малых высотах над территорией соседней страны, ставшей верным союзником России и представляющей постоянную угрозу для Киева.
Как пишет Le Monde со ссылкой на источники, украинские власти запросили у Парижа цифровую карту территории Беларуси. Эти карты создаются с помощью спутников и постоянно обновляются. Они является важным инструментом, позволяющим боевым самолетам или беспилотникам выполнять задачи на малых высотах.
Такие цифровые карты, называемые DTED (цифровые данные о высоте местности), детализируют рельеф местности. Они, в частности, содержат информацию о препятствиях, таких как высоковольтные линии или ветряные турбины, а также о военной технике, которая может оказаться опасной для самолетов, например радары или зенитные батареи.
"DTED объединяет все тактические данные, необходимые для проникновения на территорию на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости", - поясняет военный источник.
Как отмечает Le Monde, чтобы оправдать свой отказ, в Париже подчеркнули, что его поддержка будет неизменной, пока речь идет только о защите украинской территории, но не может быть и речи об участии в операциях на территории другого государства.
По словам источника, Украина ранее обращалась с подобной просьбой к другим членам коалиции, поддерживающим ее перед лицом российской агрессии. Киев обратился бы к Франции только после того, как получил отказ от других стран, добавил источник.
Боеприпасы для Украины - проблема с поставками
Как сообщал УНИАН, власти Франции, вероятно, блокируют решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов Украине. По данным польского агентства PAP, из-за недостаточного количества боеприпасов на складах стран ЕС возникла идея закупок в других странах. Против этой идеи выступил Париж.
По данным Politico, Франция и Польша не смогли урегулировать спор о том, кто будет получать контракты на поставку боеприпасов по совместным контрактам ЕС. Париж настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах блока, что раздражает партнеров.