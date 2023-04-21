Киев попросил Париж получить цифровую карту соседней территории, которая позволила бы истребителям или беспилотникам выполнять задачи на малой высоте.

Франция отказалась предоставить Украине цифровую карту Беларуси, которая позволила бы украинской авиации летать на малых высотах над территорией соседней страны, ставшей верным союзником России и представляющей постоянную угрозу для Киева.

Как пишет Le Monde со ссылкой на источники, украинские власти запросили у Парижа цифровую карту территории Беларуси. Эти карты создаются с помощью спутников и постоянно обновляются. Они является важным инструментом, позволяющим боевым самолетам или беспилотникам выполнять задачи на малых высотах.

Такие цифровые карты, называемые DTED (цифровые данные о высоте местности), детализируют рельеф местности. Они, в частности, содержат информацию о препятствиях, таких как высоковольтные линии или ветряные турбины, а также о военной технике, которая может оказаться опасной для самолетов, например радары или зенитные батареи.

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"DTED объединяет все тактические данные, необходимые для проникновения на территорию на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости", - поясняет военный источник.

Как отмечает Le Monde, чтобы оправдать свой отказ, в Париже подчеркнули, что его поддержка будет неизменной, пока речь идет только о защите украинской территории, но не может быть и речи об участии в операциях на территории другого государства.

По словам источника, Украина ранее обращалась с подобной просьбой к другим членам коалиции, поддерживающим ее перед лицом российской агрессии. Киев обратился бы к Франции только после того, как получил отказ от других стран, добавил источник.

Боеприпасы для Украины - проблема с поставками

Как сообщал УНИАН, власти Франции, вероятно, блокируют решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов Украине. По данным польского агентства PAP, из-за недостаточного количества боеприпасов на складах стран ЕС возникла идея закупок в других странах. Против этой идеи выступил Париж.

По данным Politico, Франция и Польша не смогли урегулировать спор о том, кто будет получать контракты на поставку боеприпасов по совместным контрактам ЕС. Париж настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах блока, что раздражает партнеров.

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