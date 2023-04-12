Власти Франции, вероятно, блокируют решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов Украине.
Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Евросоюза. Издание напомнило, что решение о финансировании поставок боеприпасов Киеву было принято на саммите ЕС в марте и предусматривало выделение на это 2 млрд евро из Европейского фонда мира. Но юридически оно еще не согласовано.
Согласно договоренности, половина суммы должна пойти на возмещение поставок боеприпасов со складов стран ЕС, но в настоящее время у них на складах нет достаточного количества боеприпасов, именно поэтому возникла идея закупок в других странах.
"Против этой идеи выступила Франция. В этой ситуации выходом было бы получение боеприпасов от третьего государства в качестве пожертвования, а затем возмещение со складов государства-члена путем передачи этому государству другого вооружения", – пояснил ситуацию источник издания.
Еще большей проблемой стала вторая часть суммы. Она должна быть потрачена на совместный заказ в европейской промышленности, а именно в Польше, Франции и Германии.
"Французская сторона перед праздниками заблокировали решение ЕС относительно второго миллиарда евро. В проекте была запись о том, что боеприпасы должны быть возмещены на основании запросов Украины. Но Париж хочет, не объясняя почему, вычеркнуть это положение. Это означает возможность возмещения и за те боеприпасы, которые Украина не просила. Дополнительно к решению о боеприпасах Франция хочет добавить возможность возмещения поставок ракет", - рассказал детали чиновник.
Большинство членов ЕС протестуют против таких изменений, среди них и Польша. Польская сторона также выразила разочарование, что ЕС не может прийти к согласию и это трудно будет объяснить украинским партнерам.
Европейский фонд мира
Европейский фонд мира создан в марте 2021 года для финансирования мер политики безопасности, связанной с военными и оборонными вопросами.
В марте Совет ЕС принял решение увеличить объем финансирования Европейского фонда мира до 7,979 млрд евро к 2027 году. В частности, было одобрено выделение дополнительных 2 млрд евро для удовлетворения потребностей Украины в боеприпасах.