По данным источников, Франция хочет внести свои коррективы в предварительную договоренность о финансировании поставок боеприпасов.

Власти Франции, вероятно, блокируют решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов Украине.

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Евросоюза. Издание напомнило, что решение о финансировании поставок боеприпасов Киеву было принято на саммите ЕС в марте и предусматривало выделение на это 2 млрд евро из Европейского фонда мира. Но юридически оно еще не согласовано.

Согласно договоренности, половина суммы должна пойти на возмещение поставок боеприпасов со складов стран ЕС, но в настоящее время у них на складах нет достаточного количества боеприпасов, именно поэтому возникла идея закупок в других странах.

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"Против этой идеи выступила Франция. В этой ситуации выходом было бы получение боеприпасов от третьего государства в качестве пожертвования, а затем возмещение со складов государства-члена путем передачи этому государству другого вооружения", – пояснил ситуацию источник издания.

Еще большей проблемой стала вторая часть суммы. Она должна быть потрачена на совместный заказ в европейской промышленности, а именно в Польше, Франции и Германии.

"Французская сторона перед праздниками заблокировали решение ЕС относительно второго миллиарда евро. В проекте была запись о том, что боеприпасы должны быть возмещены на основании запросов Украины. Но Париж хочет, не объясняя почему, вычеркнуть это положение. Это означает возможность возмещения и за те боеприпасы, которые Украина не просила. Дополнительно к решению о боеприпасах Франция хочет добавить возможность возмещения поставок ракет", - рассказал детали чиновник.

Большинство членов ЕС протестуют против таких изменений, среди них и Польша. Польская сторона также выразила разочарование, что ЕС не может прийти к согласию и это трудно будет объяснить украинским партнерам.

Европейский фонд мира

Европейский фонд мира создан в марте 2021 года для финансирования мер политики безопасности, связанной с военными и оборонными вопросами.

В марте Совет ЕС принял решение увеличить объем финансирования Европейского фонда мира до 7,979 млрд евро к 2027 году. В частности, было одобрено выделение дополнительных 2 млрд евро для удовлетворения потребностей Украины в боеприпасах.

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