В ситуацию вмешались представители Швеции.

Франция и Польша не смогли урегулировать спор о том, кто будет получать контракты на поставку боеприпасов по совместным контрактам ЕС.

Как пишет Politico со ссылкой на дипломатов, основной причиной для спора стало то, сколько совместных денег выделить производителям из ЕС, и сколько – производителям из США, Великобритании и других стран. Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах блока, что раздражает партнеров.

19 апреля, по словам дипломатов, посол Франции в ЕС обвинил польского коллегу в том, что тот обвинил Париж в препятствовании утверждению соглашения, общаясь с прессой. Польский чиновник ответил, что Франция лишь усложняет текущие переговоры.

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В ситуацию вмешались представители Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС. Они представили обновленный компромиссный документ, ограничивающий будущие контракты "экономическими операторами, базирующимися в ЕС и Норвегии". Он также содержал строку о том, что директива не должна создавать прецедент. Однако и им были довольны не все. Некоторые утверждали, что он слишком двигается во французском направлении. Другие сетовали на то, что он открывает новые вопросы о том, какие компании или субподрядчики должны быть вовлечены.

"Для большинства государств-членов теперь встал вопрос юридической проверки нового текста своей столицей. У нас есть хорошая основа для будущего соглашения", – сказал один из дипломатов.

Закупки боеприпасов для Украины - что надо знать

В марте в ЕС одобрили отправку в Украину 1 млн снарядов калибра 155 мм в течение 12-месячного периода. В проект вовлечены не все члены блока, но более 20 стран ЕС. Всего выделяется 2 миллиарда евро. 1 миллиард, выделение которого уже одобрено, – на компенсацию средств, которые будут потрачены на закупки снарядов калибром 155 мм и ракет.

Еще один миллиард должен быть направлен на совместные контракты по закупке боеприпасов. На этом этапе между странами возникли споры. Пока остаются опасения относительно того, что оборонная промышленность Европы может не справиться с задачей доставить 1 миллион снарядов в Украину за 12 месяцев. Дипломаты считают, что формулировка соглашения по закупкам должна содержать меньше ограничительных формулировок, чтобы это в конечном итоге не помешало достичь цели и предоставить необходимое количество снарядов.

Франция настаивает на увеличении автономности ЕС и расширении производственных мощностей, тогда как Польша – на том, чтобы снаряды попали в Украину как можно быстрее и их закупки за пределами блока.

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