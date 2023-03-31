Президент Владимир Зеленский считает, что Россия такими шагами пытается показать некую субъектность, которую она потеряла под руководством Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что намерение России развернуть ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о неудачной встрече российского диктатора Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором приняли участие представители 47 государств и организаций.

"Первое: необходимо было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением президента Путина полностью потеряла. Второе: это еще раз подчеркивает то, что надо показывать какие-то политические шаги или "победы" президенту России, но он на поле боя не смог это сделать", - заявил Зеленский.

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В то же время он добавил, что теперь совершенно понятно, чем закончится кровавая война, начатая Россией.

"Вопрос в том, что он (Путин) не жалеет наших людей и убивает их. Но он и не считает своих людей. Но это уже дела Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский считает, что заявления о размещении российского ядерного оружия в Беларуси свидетельствуют о полной потере какой-либо субъектности самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

"Я думаю, что он больше не решает, какое оружие находится на его территории", - сказал Зеленский.

Размещение ядерного оружия в Беларуси

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны России в Кремле неоднократно угрожали Украине применением ядерного оружия. 25 марта Путин заявил, что РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

В связи с этим вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пригрозил РФ новыми санкциями и подчеркнул персональную ответственность Беларуси.

А в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ядерная война не должна быть развязана ни при каких обстоятельствах. Официальные лица Пекина призвали "сосредоточиться на дипломатическом решении".

Между тем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 марта, что может договориться с Путиным о размещении в стране стратегического ядерного оружия. По его словам, это решение - якобы не запугивание и не шантаж, а "возможность обезопасить государство и обеспечить мир белорусскому народу".

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