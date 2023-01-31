Кирби акцентировал внимание на помощи, которую США уже предоставляют.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби выступил в защиту решения не передавать Украине истребители F-16.

Комментируя решение администрации президента Джо Байдена, он напомнил, что Соединенные Штаты Америки оказывают Украине другую помощь, в том числе передают танки Abrams, пишет CNN. "Что я могу вам сказать, так это то, что в ближайшие недели и месяцы будет отправлено много средств", - сказал Кирби.

Он считает, что решение об отправке танков Abrams Украине было принято не слишком поздно, даже на фоне сообщений о захвате Россией ряда населенных пунктов на востоке Украины.

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"Решение по танкам - и не только США, но и немцев, а до этого британцев - действительно было разработано, чтобы помочь Украине опередить боевые действия, которые, как мы думаем… ожидаются весной. Это был один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать потребности Украины, когда погода улучшится, и мы можем ожидать, что русские попытаются перейти в наступление", - добавил Кирби.

Истребители F-16 для Украины

Как известно, власти Украины неоднократно призывали союзников передать истребители, чтобы помочь армии противостоять российской агрессии. Боевые истребители входят в список вооружения, которое пока не удается "разблокировать".

30 января президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал журналистам, что они не будут передавать Украине истребители.

В Министерстве иностранных дел Нидерландов сообщали, что готовы рассмотреть возможность поставок F-16, если Украина обратится с такой просьбой.

Также о готовновсти передать Украине F-16 заявили в Польше. Условием для этого является разрешение США.

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