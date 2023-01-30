Некоторые страны готовы передать боевую авиацию Киеву, если Штаты дадут "зеленый свет".

Президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет давать истребители F-16 Украине.

Украинские официальные лица активизировали свои призывы к западным партнерам по поводу авиации, чтобы бороться против оккупационных войск, сообщает Sky news.

Отмечается, что на вопрос журналистов о передаче Украине истребителей F-16 Украине, Байден ограничился коротким "нет" и не называл причин.

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Передача Украине F-16

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности передать ВСУ американские истребители F-16 если Штаты дадут "зеленый свет".

По словам спикера Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, Украине для защиты нужно заменить весь свой парк советских самолетов на F-16 Кроме того, необходимо создать из них по меньшей мере пять воздушных бригад.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность поставок истребителей Украине в рамках военной помощи со стороны Парижа. На вопрос журналистов по этому поводу он сказал, что "в принципе, ничего не запрещено".

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