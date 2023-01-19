Все остальные просьбы Украины партнеры удовлетворили.

На сегодня удалось разблокировать предоставление Украине почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, пишет Укринформ. Он отметил, что принятие решений партнерами занимает время, однако в конце концов Украина получает необходимое.

"Мы получаем все, о чем просим, кроме двух больших вещей, которые принципиально еще не были разблокированы - западные боевые истребители и дальнобойные ракеты. Все остальное разблокировано в том или ином виде", - сказал Кулеба.

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Министр напомнил, что в начале полномасштабного вторжения многие отказывали передавать Украине вооружение, однако уже сейчас большое количество вопросов разблокировано, а партнеры поддерживают украинскую армию.

Истребители и дальнобойные ракеты для Украины

Осенью командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер предположил, что Украина смогла бы получить американские истребители F-16 только через два-три года.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что это вопрос времени. По его словам, украинские пилоты уже занимаются по программе пилотирования этих истребителей.

Недавно в Министерстве иностранных дел Украины предложили Олафу Шольцу передать ВСУ боевые самолеты Tornado, которые Бундесвер должен заменить истребителями-бомбардировщиками F-35.

Как известно, Украина уже длительное время ведет переговоры с США относительно дальнобойного оружия. Однако сейчас Вашингтон отказывается предоставлять нам ракеты ATACMS.

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