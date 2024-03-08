Спецслужбы Литвы заявляют, что некоторые компании, работающие в Литве, пытаются организовать экспорт оборудования, технологий и других запрещенных товаров в Россию.

Компании, которые работают в Литве, организовывают экспорт в Россию оборудования, технологий и других подсанкционных товаров. Они делают это, осознавая, что нарушают закон и помогают России в войне, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на выводы отчета спецслужб Литвы.

"Россия прилагает много усилий, чтобы обойти международные санкции. Она систематически расширяет сеть компаний, которые помогают избежать международных ограничений. Российские компании-посредники ищут различные пути получения необходимого оборудования", – говорится в документе.

Отмечается, что Россия разрабатывает новые схемы обхода санкций, к которым также привлечены российские спецслужбы. А также использует связи с компаниями, которые работают в Евросоюзе, и привлекает к сотрудничеству граждан России и Беларуси.

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"Некоторые компании, работающие в Литве, четко понимая, что помогают российским структурам избежать санкций, продолжают с ними сотрудничать и пытаются организовать экспорт оборудования, технологий и других запрещенных товаров в Россию. Российские структуры обычно привлекают компании в Литве, которыми руководят граждане России и Беларуси, которые длительное время работают здесь, чтобы обойти санкции. Многие из них предоставляют услуги складского, транспортного и таможенного оформления", – говорится в публикации.

Указано, что большинство граждан России и Беларуси, которые ведут бизнес в Литве, связанный со схемами уклонения от санкций, имеют прямые бизнес-связи с єтими странами. Их компании, созданные в этих странах, закупают оборудование западного производства и поставляют его на российские или белорусские предприятия, учреждения и научные институты, работающие в стратегических отраслях.

Некоторые компании, которыми руководят белорусские граждане в Литве, также действовали в интересах субъектов из России, пытаясь обеспечить их техникой для модернизации вооруженных сил и получить финансирование от компаний, связанных с российской вооруженной промышленностью.

По данным литовской разведки, среди граждан РФ, чьи компании в Литве связаны со схемами уклонения от санкций, в некоторых случаях контактируют с влиятельными людьми в России, которые сами или их компании подпадают под санкции ЕС или США.

Однако для противодействия такому "бизнесу" требуется время. Чтобы лишить компанию-нарушительницу санкций возможности поддерживать Россию, как правило, нужен суд или специальное постановление правительства Литвы, говорится в публикации.

Обход санкций против РФ

Ранее УНИАН писал, что две компании из Финляндии подозревают в экспорте в Россию продукции, подпадающей под санкции ЕС, на сумму более €3 млн. Речь, в частности, идет о почти 3500 дронов.

РФ научилась обходить санкции для выпуска оружия, получает детали из ряда стран. Что касается стран, в которых продают и отгружают компоненты, то Китай и Гонконг являются доминирующими поставщиками. России удалось перенаправить цепочки поставок. Другими ведущими каналами являются Турция и ОАЭ.

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