Сделка по продаже акций прошла, все одобрения получены.

В 2024 году немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck, входящий в Mercedes-Benz Group, продал свои 15% акций в крупнейшем российском производителе грузовиков "Камаз". Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.

В то же время он не назвал покупателя. Сделка прошла, все одобрения получены, сказал источник, близкий к компании. Подробности он также не раскрыл.

Daimler стал последним из крупнейших западных автоконцернов, которые с весны 2022 года полностью вышли из российских активов. Ранее рынок покинули все ведущие мировые автоконцерны, а в январе 2024 года завод корейской Hyundai в Санкт-Петербурге купила компания "Арт-Финанс".

Видео дня

Немецкий концерн стал акционером "Камаза" в 2008 году, когда приобрел 10% производителя грузовиков за $250 млн. В 2010 году Daimler и ЕБРР купили еще 5% "Камаза". Позже Daimler выкупил у банка акции. Основными акционерами "Камаза" остаются ГК "Ростех" (47,1%) и компания "Автоинвест" (23,5%).

Отмечается, что технологии Mercedes сыграли существенную роль модернизации модельного ряда "Камаза". Так, в октябре 2013 года началось серийное производство седельных тягачей поколения K4.

В 2022 году после вторжения РФ в Украину и ухода Mercedes из России у "Камаза" возникли сложности с компонентами.

Выход западного бизнеса из РФ

Ранее УНИАН писал, что российские власти тщательно изучают и детально регулирует почти каждый план выхода иностранных компаний из РФ, прежде чем утвердить его. Президент России Владимир Путин превратил выход с российского рынка в схему обогащения.

К примеру, материнская компания Яндекс НВ достиг соглашения о продаже своего российского бизнеса, включая самую популярную поисковую систему страны, в рамках сделки стоимостью около 5,2 миллиардов долларов США. Сделка будет закрыта в два этапа и структурирована со скидкой не менее 50%.

Вас также могут заинтересовать новости: