угроза исламистского террора в Германии дополнительно возросла после событий в Израиле.

Спецслужбы Германии предупреждают, что мероприятия чемпионата Европы по футболу могут стать мишенью для атаки группировки "Исламское государство", подобной нападению на российский "Крокус Сити Холл".

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова главы Федерального ведомства по охране Конституции Германии (BfV) Томаса Гальденванга. По его мнению, угроза исламистского террора в Германии дополнительно возросла после нападения "Хамаса" на Израиль 7 октября 2023 года.

"Возможный сценарий - масштабные скоординированные террористические атаки, подобные недавней в Москве", - сказал Гальденванг.

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Он добавил, что группировке "Исламское государство - Хорасан" (ячейка "Вилаят Хорасан", которая взяла на себя ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл") удалось переправить своих сторонников в Западную Европу "под видом беженцев из Украины". Кроме того, группировка публиковала многочисленные пропагандистские видеоролики, призывая сторонников нападать на "легкие цели" в Европе.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила, что Европа "находится под прицелом джихадистских организаций".

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Еще в марте немецкие эксперты предупреждали, что террористы могут атаковать матчи Чемпионата Европы по футболу в Германии с помощью дронов.

Как писал УНИАН, сборная Украины выступает в Группе Е вместе с командами Бельгии, Словакии и Румынии. Второй поединок состоится 21 июня против Словакии, третий - 26 июня против Бельгии.

Украинская сборная по футболу уступила команде из Румынии в своем первом матче на Чемпионате Европы 2024 года, который сейчас проходит в Германии.

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