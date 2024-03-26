Контроль будет введен на всех границах страны.

Германия введет временный пограничный контроль в рамках усиления безопасности в преддверии чемпионата Европы по футболу 2024 года, который она принимает. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Нэнси Фрезер.

"Во время турнира мы будем проводить временный пограничный контроль на всех границах Германии, чтобы предотвратить въезд потенциально агрессивных субъектов", - сказала она.

Она заявила, что страна мобилизирует все усилия органов безопасности и готовится к возможным угрозам.

Видео дня

Чемпионат Европы по футболу стартует 14 июня и должен привлечь 2,7 миллиона болельщиков на стадионы и до 12 миллионов на публичные просмотры.

Германия уже установила временный контроль на своих границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией в рамках усилий по борьбе с бандами, занимающимися контрабандой мигрантов.

Запад обеспокоен угрозой терроризма

23 марта в Москве произошел масштабный теракт, в результате которого погибли свыше 130 человек. Западная разведка уже связала нападение с боевой группировкой ИГИЛ.

Во Франции уже заявили, что после нападения повысила уровень террористической опасности до самого высокого уровня. Кроме того, президент страны Эммануэль Макрон заявил, что группа террористов ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за нападение на Крокус Сити Холл 22 марта, также планировала несколько атак во Франции.

Вас также могут заинтересовать новости: