В России жалуются на обман западных стран относительно непродвижения НАТО на восток.

В Кремле убеждены, что безопасность России находится под угрозой из-за присутствия НАТО в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Telegram-канал ТАСС.

"Безопасность России под угрозой из-за обмана Запада о непродвижении НАТО на восток, для РФ это сейчас вопрос жизни и смерти", - заявил Песков.

Читайте такжеВ Белом доме есть сторонники "компромисса" с РФ по НАТО – экс-министр обороны УкраиныСпикер Путина убежден, что НАТО постепенно проникает на территорию Украины и в будущем фактически может остаться лишь формализация этого процесса.

Песков считает, что эту тему поднимут во время переговоров по гарантиям безопасности в Женеве в январе.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об ответе России в случае отказа США и НАТО рассматривать ее "предложения".

По словам Путина, требования со стороны Москвы "гарантий безопасности" от США и НАТО были выдвинуты "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически".

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