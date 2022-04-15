Большинство долговых обязательств России не предусматривают погашение их в рублях, а лишь в валюте.

Если Россия не выплатит свои внешние долги в валюте до 4 мая это будет означать дефолт эмитента.

Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Moody's.

"Россия 4 апреля осуществила выплаты по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 гг. в рублях, а не в долларах США, что представляет собой изменение условий платежа по начальным контрактам на облигации и поэтому по определению Moody's может считаться дефолтом, если его не погасить до 4 мая, что является концом льготного периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство долговых обязательств России не предусматривают погашение их в рублях, а только в валюте.

"Облигационные контракты не предусматривают погашения в любой другой валюте, кроме долларов. Хотя еврооблигации, выпущенные после 2018 года, позволяют при определенных условиях осуществлять погашение в рублях, те, что были выпущены до 2018 года или не содержащие этого альтернативного валютной оговорки, или позволяют осуществлять выплаты лишь в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что агентство S&P понизило рейтинги России в иностранной валюте до "выборочного дефолта".

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