Президент отметил, что доверять Путину нельзя, поэтому Украине необходимо выйти из войны сильной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы вступление Украины в НАТО зависело только от Польши, то это произошло бы за один день. Таким образом он процитировал премьера Польши Дональда Туска на совместной пресс-конференции во Львове.

При этом президент отметил, что доверять Путину нельзя, поэтому Украине необходимо выйти из войны сильной.

"Можно ли доверять Путину? Нет. Они воюют против нас, убивают нас. Можно ли будет доверять преемнику Путина? Уверен, что нет. Но никуда не деться. Мы живём и у нас длинная граница. Поэтому Украине нужно выйти из этой войны очень сильной. Сильный - значит независимый. В независимости от того, захотят ли Путин, путинская Россия или не путинская Россия, снова прийти с агрессией в Украину. А сильная позиция Украины - это мощный выход из этой войны. Это четкое понимание - НАТО и ЕС", - отметил Зеленский.

По словам президента, украинские власти будут делать всё, чтобы такое понимание было "и в Украине, и у украинского народа, и у всех поддерживающих нас партнёров, и у России, которой мы не доверяем от слова "полностью". Зеленский добавил:

"Все же многое зависит и от США и Европы. Как сказал один Дональд [Трамп], что может закончить войну быстро, за сутки. А сегодня у нас второй Дональд [Туск] и сегодня премьер-министр сказал, что если бы зависели ЕС и НАТО исключительно от Польши, то за один день Украина бы там была. Кто знает, может, в следующем году мы можем рассчитывать и на первое и на второе".

Вступление Украины в НАТО

На июльском саммите НАТО в Вашингтоне вместо приглашения Украины в Альянс партнеры обещали Киеву усиление противовоздушной обороны. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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