Украине до сих пор надо еще 12-15 систем ПВО типа "Пэтриота", чтобы полностью защитить страну от российских ракетных ударов.

На июльском саммите НАТО в Вашингтоне вместо приглашения Украины в Альянс партнеры обещали Киеву усиление противовоздушной обороны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время обращения к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force, сообщает Офис президента.

Глава государства убежден, что Россия попытается нанести новый массированный ракетный удар, как только будет готова.

"Они всегда так делают. Именно поэтому нам нужна надежная гарантия защиты от воздушного террора, а это означает наличие достаточного количества систем ПВО. Нам нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности тех, что были достигнуты на саммите НАТО в Вашингтоне. Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам пообещали значительное количество систем ПВО", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины просит союзников помощи, чтобы предыдущие обещания были выполнены.

"И, откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов. Это реально. Главное - политическая воля наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства уточнил, что конкретно обращается сейчас к Соединенным Штатам прежде всего, но и к Европе.

"А также к друзьям, которые сейчас онлайн, - нашим друзьям из Швеции, страны, которая имеет возможность быстро предоставить полную батарею Patriot, доставив как радар, так и пусковые установки. Относительно других возможностей наша команда уже на связи с вашими командами", - сообщил Зеленский.

Украине нужно больше систем ПВО

Как сообщал УНИАН, 13 июня Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом сообщил, что сейчас ведутся обсуждения о предоставлении Украине 5 из 7 систем противовоздушной обороны Patriot, которые срочно нужны нашему государству.

10 июля Белый дом обнародовал совместное заявление президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорилось о том, что Украине будет передано пять стратегических систем ПВО. В частности, речь шла о четырех системах Patriot и одной системе Samp/T.

Одновременно тогда США призвали союзников передать Украине все доступные средства ПВО.

3 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина нуждается в не менее 20 дополнительных системах противовоздушной обороны типа Hawk, NASAMS или IRIS-T для защиты объектов критической инфраструктуры от российских ракетных атак.

10 декабря Зеленский отметил, что с дополнительными 10-12 зенитно-ракетными системами Patriot Украина сможет полностью закрыть свое небо для российских ракет. По его убеждению, поставку этих ЗРК можно оплатить замороженными активами России. Президент Украины не понимает, почему страны Запада не могут использовать не менее 30 млрд долларов на усиление украинской ПВО из российских обездвиженных активов.

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