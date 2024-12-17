Президент Украины надеется, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может усилить План победы Украины.

Украине не нужны никакие посредники в отношениях с избранным президентом США Дональдом Трампом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, которое проходит во Львове.

"Сейчас переходный период в Соединенных Штатах. Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч, разговоров. Посредники в этом мне не нужны из других стран и от разных политиков, которые пиарятся на этом", - подчеркнул Зеленский

Также глава государства отметил, что и внутри Украины ему не нужны посредники для развития отношений с Трампом. "У меня есть этот мандат доверия от народа Украины", - добавил Зеленский.

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Как добавил президент Украины, он будет продолжать разговаривать с избранным президентом США.

"Сегодня нужно больше деталей. Больше работает моя команда с его командой. Это пока что знакомство. Он не может отвечать на многие вещи с точки зрения юридических своих возможностей, пока он не в Белом доме, пока не было инаугурации нового президента Соединенных Штатов. И пока этого не было, мы работаем с Белым домом, с президентом Байденом. Работаем. Они сейчас увеличивают количество решений, количество пакетов, количество денег. К сожалению, что они это увеличивают сейчас, под конец срока (президентской каденции Байдена - УНИАН) и как оно было замедлено в последний год - это было очень сложно нам, прежде всего ребятам на поле боя. Всем людям было очень сложно", - отметил Зеленский.

Тем не менее, он благодарен, что действующая администрация Байдена принимает решение в поддержку Украины.

При этом, глава государства надеется, что Трамп на посту президента продолжит помогать Украине.

"Мы верим в то, что команда Трампа будет поддерживать Украину и не остановит эту помощь", - заявил Зеленский.

Кроме этого, он напомнил, что на счет Всемирного банка для Украины было перечислено 20 млрд долларов и благодаря этим средствам будет напрямую поддержано украинский бюджет и украинцев. Будет поддержана не только программа восстановления, и внутренне перемещенных лиц, ветеранов, а также украинское внутреннее производство дронов, ракет и другого оружия.

Также президент Украины надеется, что Трамп может усилить План победы Украины.

"Я очень рассчитываю, что у нас будут более тесные контакты после инаугурации нового президента Соединенных Штатов, будем встречаться, и после этого я смогу вам сказать, что из этого плана поддержано президентом Трампом, а что может не поддержано. А может он хочет что-то добавить свое. Я очень верю и надеюсь, что он будет добавлять силы нашему плану, добавлять силу отношениям между Украиной и США. И только этот союз - сильный союз", - подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства сказал, что не позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану играть роль посредника в отношениях с США.

"Не получится. Я его не пущу. И таких как он. Нам нужны прямые отношения с Соединенными Штатами. Мы сильная страна. Мы это показали и на поле боя, и во время всей агрессии Путина. У кого-то другого в Европе есть такой современный пример? Ни у кого! У Орбана есть такая армия? Нет! Каким образом он будет давить на Путина? Каким образом? Анекдот? Улыбка? Пусть себе оставит", - подчеркнул Зеленский.

Орбан стремится стать посредниом между Киевом и Вашингтоном

Как сообщал УНИАН, 20 января Трамп примет присягу и начнет исполнять полномочия 47-го президента США.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в последнее время начал все чаще заявлять о "мирных инициативах". В частности, 10 декабря Орбан посетил новоизбранного президента США Дональда Трампа во Флориде с новой "мирной миссией". В июле Орбан наведался в Москву на встречу с инициатором войны против Украины, российским диктатором Владимиром Путиным. Орбан это сделал не посоветовавшись с другими европейскими лидерами, из-за чего те его раскритиковали.

По данным СМИ, Трамп провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после победы на выборах.

11 декабря Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и провести масштабный обмен военнопленными, однако президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

В то же время, в Офисе президента Украины отметили, что Украина не уполномочивала Венгрию на любые действия, а Венгрия не предупреждала о контактах с Москвой.

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