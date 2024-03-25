Компаниям грозит штраф в размере до 10 процентов от их глобального годового оборота, если Европейская комиссия решит, что они нарушают законы.

Европейская комиссия предупредила, что Apple, Google и Meta могут не соблюдать новые правила цифровой конкуренции, поскольку она начала расследования, которые могут привести к штрафам.

Расследование началось всего через 18 дней после того, как технологическим гигантам пришлось соблюдать Закон о цифровых рынках (DMA), чтобы открыть свои услуги для конкурентов, пишет Politico.

"Я определенно не думаю, что это происходит в спешке. Я думаю, что это очень своевременно, отражая данные обещания", - заявил исполнительный вице-президент Комиссии Маргрет Вестагер. "У нас есть обязательства перед многими, многими потребителями, которые ожидают перемен в этой экосистеме".

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Исполнительный директор ЕС расследует действия владельцев Google Alphabet и Apple, позволяющие разработчикам направлять потребителей к предложениям за пределами их магазинов приложений. Он также будет проверять Google, чтобы проверить, отдает ли отображение результатов поиска его службам "Покупки", "Авиабилеты" или другим специализированным поисковым сервисам по сравнению с конкурентами.

Юрист Google Оливер Бетелл заявил, что компания внесла "значительные изменения" в свою деятельность в Европе и "будет продолжать защищать наш подход в ближайшие месяцы".

Apple будет расследована в отношении своих мер, позволяющих пользователям делать больше для адаптации своих устройств путем удаления программного обеспечения, изменения настроек Apple по умолчанию или использования экранов выбора, чтобы предлагать пользователям выбрать браузер или поисковую систему для своего телефона.

"Меры Apple, в том числе дизайн экрана и выбор веб-браузера, могут мешать пользователям по-настоящему осуществлять выбор услуг в экосистеме Apple", - заявила Комиссия.

Модель Meta "плати или соглашайся" для социальных сетей, таких как Facebook или Instagram, которая требует абонентской платы, чтобы избежать отслеживания рекламы, "может не обеспечить реальной альтернативы в случае, если пользователи не согласны", заявила Комиссия.

Глава внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон заявил, что чиновники "серьезно сомневаются в том, что согласие действительно бесплатно, когда вы сталкиваетесь с бинарным выбором": платить или не платить за услугу.

Представитель Meta Мэтт Поллард заявил, что подписка как альтернатива рекламе "является хорошо зарекомендовавшей себя бизнес-моделью во многих отраслях".

У Комиссии есть 12 месяцев на завершение расследования. Компаниям грозит штраф в размере до 10 процентов от их глобального годового оборота, если Комиссия решит, что они нарушают правила.

ЕС также изучает Amazon, чтобы проверить, отдает ли она предпочтение товарам своих собственных брендов в магазине Amazon. А также проверит новую структуру комиссий Apple и другие условия загрузки приложений из-за пределов ее магазина приложений.

Бритон сказал: "Честно говоря, мы не убеждены в новой бизнес-модели, связанной с изменениями в магазине приложений Apple".

Представитель Apple Жюльен Тросдорф заявил, что компания "уверена, что наш план соответствует DMA" и что она "продемонстрировала гибкость и оперативность по отношению к Европейской комиссии и разработчикам, прислушиваясь и учитывая их отзывы".

В последние месяцы Apple открыто критиковала DMA, заявляя, что изменения, которые ей пришлось внести в операционную систему своих iPhone и в App Store, сделают пользователей в Европе менее безопасными и подвергнут их кибератакам.

Новости о соцсетях

Meta Platforms планирует автоматически ограничивать аккаунты подростков в Instagram и Facebook от вредного контента, включая видео и публикации о членовредительстве, изображениях насилия и расстройствах пищевого поведения.

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