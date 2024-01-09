Учетные записи подростков, то есть учетные записи пользователей младше 18 лет, на основе даты рождения, введенной при регистрации, будут автоматически помещены в наиболее строгие настройки контента.

Meta Platforms планирует автоматически ограничивать аккаунты подростков в Instagram и Facebook от вредного контента, включая видео и публикации о членовредительстве, изображениях насилия и расстройствах пищевого поведения.

Как пишет The Wall Street Journal, ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшие недели.

Это знаменует собой самое большое изменение, которое внес технологический гигант, чтобы обеспечить молодым пользователям более соответствующий возрасту опыт на их сайтах в социальных сетях. Новые ограничения на контент возникли после того, как более 40 штатов подали в суд на Meta, утверждая, что технологическая компания ввела общественность в заблуждение относительно опасностей, которые ее платформы представляют для молодежи.

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Генеральные прокуроры штата в своем октябрьском иске против Meta сослались на внутренние документы Meta, показывающие, что компания разработала свои продукты так, чтобы извлечь выгоду из предрасположенности молодых пользователей к давлению со стороны сверстников и потенциально рискованному поведению. В ноябре компания Meta сообщила журналу, что не создавала свою продукцию так, чтобы она вызывала привыкание у подростков.

Учетные записи подростков, то есть учетные записи пользователей младше 18 лет, на основе даты рождения, введенной при регистрации, будут автоматически помещены в наиболее строгие настройки контента. Подросткам до 16 лет не будет показываться контент откровенно сексуального характера. В Instagram это называется "Контроль конфиденциального контента", а в Facebook - "Уменьшение". Раньше подростки могли выбирать менее строгие настройки. Пользователи-подростки не могут отказаться от этих новых настроек.

Новый ограниченный статус учетных записей подростков означает, что подростки не смогут видеть или искать вредоносный контент, даже если им поделился друг или кто-то, на кого они подписаны. Например, если друг подростка писал о диете, эти сообщения больше не будут видны подростку. Однако подростки по-прежнему могут видеть контент, связанный с выздоровлением друга от расстройства пищевого поведения.

По словам представителя компании, подростки не обязательно будут знать, чего они не видят, потому что контент им просто не будет доступен. Meta заявляет, что проконсультировалась с экспертами по развитию подростков, чтобы определить, какие типы контента не подходят для подростков.

Meta заявила, что ее алгоритмы уже избегают рекомендации вредного контента подросткам на странице Video Reels and Explore. Благодаря новым изменениям такой контент больше не будет показываться подросткам в их ленте и историях.

Изменения будут автоматически применены к существующим подростковым учетным записям, начиная с этой недели. Вновь созданные подростковые учетные записи также будут ограничены контентом, соответствующим возрасту.

Когда подростки ищут термины, связанные с самоубийством, членовредительством и расстройствами пищевого поведения, Instagram и Facebook скрывают соответствующие результаты и перенаправляют их за помощью к экспертным ресурсам. Компания уже скрывает результаты поиска по терминам, связанным с самоубийствами и членовредительством, которые нарушают правила платформы; теперь Meta расширяет защиту, включив в нее дополнительные условия.

Подростки нашли в социальных сетях обходные пути для поиска ограниченного контента, делая ошибки в написании слов или создавая новые поисковые запросы.

Meta также представляет инструмент, который сделает настройки обмена подростками более конфиденциальными в Instagram. Появится уведомление, предлагающее пользователям-подросткам возможность "включить рекомендуемые настройки" одним нажатием. Уведомление появляется в ситуациях, когда учетная запись подростка помечена неизвестной учетной записью или взаимодействует с ней каким-либо другим способом.

Как только владельцы учетных записей включат рекомендуемые настройки, их учетные записи будут ограничивать тех, кто может повторно публиковать их контент, отмечать их или упоминать их, а также включать их контент в Reels Remixes. При таких настройках только подписчики подростков смогут отправлять им сообщения.

Последние новости Meta

Европейский совет по защите данных (EDPB) одобрил запрет на сбор персональных данных пользователей платформ компании Meta (Facebook и Instagram) с рекламной целью на территории ЕС, говорится в соответствующем заявлении совета.

Фактически было решено, что так называемый поведенческий маркетинг Meta в Facebook и Instagram незаконен, поскольку предусматривает чрезмерную слежку за пользователями.

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