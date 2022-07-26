Попытка разделить Евросоюз "будет неудачной, поскольку Европа объединена, как никогда раньше", отметила Бербок.

Европейский Союз не поддастся на "шантаж" Москвы после того, как российский "Газпром" объявил об очередном значительном сокращении поставок газа через "Северный поток-1", который соединяет Россию и Германию.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Радио Свобода.

По словам Бербок, Германия и ЕС воспринимают тактику России как очередную попытку разделить блок, которая "будет неудачной, поскольку объединенная Европа, как никогда раньше понимает необходимость прекратить свою зависимость от российской энергетики".

"Мы хотим получить 100-процентную независимость... от ископаемой энергии от России как можно скорее", – сказала она.

Также она добавила, что если Россия полностью перекроет "Северный поток-1", "нет никаких сомнений", что Германия продолжит свою политику санкций против Москвы.

На прошлой неделе "Газпром" восстановил подачу газа "Северным потоком – 1" после 10-дневного перерыва на техническое обслуживание, но лишь на 40% от пропускной способности газопровода. Россия заявила, что была вынуждена уменьшить объем из-за задержки возвращения турбины, которая обслуживалась в Канаде.

Германия заявила, что сокращения не связаны с техническими проблемами, а являются наказанием за то, что ЕС ввел жесткие санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Президент России Владимир Путин предупредил, что продление санкций может привести к катастрофическому росту цен на энергоносители для потребителей во всем мире.

20 июля Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести добровольное 15-процентное сокращение потребления газа на случай прекращения поставок российского топлива в Европу.

25 июля российский "Газпром" заявил, что с 27 июля сократит поставки через "Северный поток-1" в Германию до одной пятой мощности.

Сегодня, 26 июля, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страны-члены Европейского Союза достигли договоренности по сокращению потребления газа на 15%, поскольку перспектива полного прекращения поставок из РФ становится все более вероятной.

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