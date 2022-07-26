Европейский Союз не поддастся на "шантаж" Москвы после того, как российский "Газпром" объявил об очередном значительном сокращении поставок газа через "Северный поток-1", который соединяет Россию и Германию.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Радио Свобода.
По словам Бербок, Германия и ЕС воспринимают тактику России как очередную попытку разделить блок, которая "будет неудачной, поскольку объединенная Европа, как никогда раньше понимает необходимость прекратить свою зависимость от российской энергетики".
"Мы хотим получить 100-процентную независимость... от ископаемой энергии от России как можно скорее", – сказала она.
Также она добавила, что если Россия полностью перекроет "Северный поток-1", "нет никаких сомнений", что Германия продолжит свою политику санкций против Москвы.
На прошлой неделе "Газпром" восстановил подачу газа "Северным потоком – 1" после 10-дневного перерыва на техническое обслуживание, но лишь на 40% от пропускной способности газопровода. Россия заявила, что была вынуждена уменьшить объем из-за задержки возвращения турбины, которая обслуживалась в Канаде.
Германия заявила, что сокращения не связаны с техническими проблемами, а являются наказанием за то, что ЕС ввел жесткие санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
Президент России Владимир Путин предупредил, что продление санкций может привести к катастрофическому росту цен на энергоносители для потребителей во всем мире.
20 июля Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести добровольное 15-процентное сокращение потребления газа на случай прекращения поставок российского топлива в Европу.
25 июля российский "Газпром" заявил, что с 27 июля сократит поставки через "Северный поток-1" в Германию до одной пятой мощности.
Сегодня, 26 июля, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страны-члены Европейского Союза достигли договоренности по сокращению потребления газа на 15%, поскольку перспектива полного прекращения поставок из РФ становится все более вероятной.