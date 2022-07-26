ПХГ может хранить 2,8 млрд кубометров газа, это крупнейшее хранилище в Австрии. Но пока оно заполнено на 0%.

Австрия изъяла у российского "Газпрома" газохранилище Гайдах и передала право на его использование местной компании RAG Austria AG.

Наполнение этого газохранилища должно начаться 1 августа, пишет Kroner Zeitung.

По словам министра энергетики Леоноры Гесслер, этот шаг должен помочь Австрии достичь целевых показателей запасов газа на осень.

Отмечается, что подземное хранилище газа Гайдах, которое находится неподалеку от Зальцбурга, забрали у российского "Газпрома" по правилу "используй или потеряешь". Согласно решению правительства, все хранилища газа в Австрии должны использоваться. Если же они не наполняются систематически, право на хранение газа в них может быть передано другим компаниям.

ПХГ Гайдах может хранить 2,8 млрд кубометров газа, это крупнейшее хранилище в Австрии. Им руководят несколько операторов, крупнейшим из которых была "дочка" российского "Газпрома", компания GSA. По состоянию на 24 июля ее часть хранилища, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, заполнена на 0%, передает Лига.нет.

В начале июля Леонора Гесслер предупреждала, что Австрия заберет у "Газпрома" хранилище, если тот не начнет его заполнять. Но российская компания проигнорировала это, так что теперь ее часть ПХГ Гайдах передали для заполнения австрийской RAG Austria.

Как сообщал УНИАН, 26 июля страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращение потребления природного газа на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Правительства сами будут выбирать соответствующие меры.

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