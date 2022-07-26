Также в Украину приехали и самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000.

Украина получила очередную партию тяжелого вооружения от Германии. Речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) Mars II и самоходных гаубицах.

Об этом сообщила министр обороны Кристин Ламбрехт, передает welt.de. Она отметила, что поставка других систем уже планируется.

"Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000. Мы держим свое слово", - заявила Ламбрехт.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников вчера сообщил, что первые три зенитные самоходные установки Gepard и несколько десятков тысяч патронов прибыли из Германии.

Всего Украина получит 30 танков Gepard с боезапасами от Бундесвера. А три реактивные системы залпового огня Mars II и 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 уже поступили со складов Бундесвера.

Прибытие в Украину вооружения от Германии подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. "РСЗО Mars II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками", - сообщал он.

Что такое РСЗО Mars II

Средний артиллерийско-ракетный комплекс Mars II может стрелять ракетами разных режимов действия, например, управляемыми ракетами с системой GPS или минно-выбрасывающими ракетами для блокирования участков местности. Стартовые батареи с боевой нагрузкой в ​​12 ракет устанавливаются на гусеничных машинах, способных двигаться со скоростью до 50 км\ч.

Ламбрехт добавила, что в качестве дополнения к этим системам вооружения в сентябре Украине будет поставлен радар обнаружения артиллерийских орудий типа "Кобра", что позволит немецким артиллерийским системам работать еще быстрее и точнее.

"Контракт уже подписан, и сейчас начнется обучение украинских военных работе с этой сложнейшей системой", - сказала министр.

По словам Ламбрехт, через несколько дней также должны начаться тренировки по обещанному зенитно-ракетному комплексу Iris-T SLM. Осенью компания-производитель сможет доставить в Украину "новый с завода".

Издание указало, что зенитные самоходные установки Gepard стали второй поставкой тяжелого вооружения из Германии в зону боевых действий спустя пять месяцев после нападения России на Украину. В июне туда прибыли семь самоходных гаубиц — тяжелых артиллерийских орудий, способных поражать цели на расстоянии до 40 км. Помимо трех реактивных систем залпового огня, трех самоходных гаубиц и ЗРК Iris-T также заявлены три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Как сообщал УНИАН, 25 июля стало известно, что Украина получит от немецкого Кредитного учреждения для восстановления (KfW) 7,4 млн евро для льготного кредитования малых и средних предприятий.

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