Однако, убедить все страны-участницы в необходимости таких изменений очень трудно.

В этом месяце лидеры Евросоюза собираются пересмотреть стратегию блока в отношении России. И некоторые наиболее влиятельные чиновники в Брюсселе в частном порядке продвигают переход на менее боевой подход. Таким образом, они вступают в конфликт с некоторыми странами ЕС, которые отмечают, что поведение Кремля только ухудшается.

Об этом пишет Bloomberg. В минувший понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель ужинал вместе с послом блока в Москве Маркусом Эдерером и другими высокопоставленными чиновниками. Об этом изданию рассказал человек, информированный с деталями встречи.

"Эдерер настаивал, что позиция в отношении России устарела и слишком сосредоточена на конфликте в Украине. Он настаивал на необходимости двигаться дальше, рекомендуя Европейскому совету поручить Боррелю разработать новый путь вперед", - пишет издание, добавляя, что источник этой информации попросил не называть его имени.

Читайте такжеФранция призвала РФ прекратить преследование оппонентов оккупации КрымаСближения с Россией вряд ли стоит ожидать. Однако, такие переговоры, по мнению Bloomberg, разоблачают большие расхождения во взглядах чиновников в Брюсселе и столицах ЕС. С 2014 года союз сохраняет санкции против России Владимира Путина после того, как она аннексировала Крым и развязала войну на востоке Украины. Недавно блок ввел новые наказания против российских чиновников, причастных к покушению и дальнейшего заключения оппозиционера Алексея Навального.

В отношениях с Россией ЕС сейчас руководствуется пятью принципами. Среди них требование полного выполнения Минских соглашений для окончания войны на Донбассе, укрепление отношений с постсоветскими соседями, объединение против угроз со стороны России и сотрудничество с ней в отдельных сферах, таких как борьба с терроризмом.

Пресс-секретарь Борреля Набила Массрали отказалась комментировать ужин с послом ЕС в России. Она сказала, что министры иностранных дел ЕС согласились с сохранением пяти принципов, а также "с более широким подходом сопротивления, сдерживания и привлечения России там, где это нужно".

Bloomberg признает, что раскол с Кремлем только углубился с тех времен, когда 5 вышеупомянутых принципов были согласованы. За это время ЕС обвинил Москву в организации убийств на территории Европы, во вмешательстве в демократические процессы и распространении дезинформации. Большинство стран Союза включая Германию, три страны Балтии и Восточную Европу настаивают на сохранении принципов. Об этом говорится в дипломатической ноте, оказавшейся в руках Bloomberg.

Боррель в прошлом месяце столкнулся с критикой после поездки в Москву, против которой выступали страны-участницы. Во время этой поездки главный дипломат ЕС похвалил Россию за создание вакцины от COVID-19, а также молча стоял рядом, когда глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о ЕС как о "ненадежном" партнере. Литва назвала российскую вакцину Sputnik V геополитическим оружием.

Читайте такжеDie Welt: ЕС в ловушке ПутинаНа ужине с Боррелем кроме посла Эдерера были также глава внешних служб ЕС Стефано Саннино, его заместитель Педро Серрано, а также глава российского отдела ведомства ЕС Люк Пьер Девин. Все они в прошлом требовали большего сотрудничества с Россией. К этому же призвал президент Франции Эммануэль Макрон.

На встрече послов ЕС в минувшую среду дипломаты некоторых стран предлагали определить сферы выборочного сотрудничества с Россией, которые бы лидеры стран могли обсудить на саммите 25-26 марта. Об этом говорится в дипломатической ноте. Италия предложила сотрудничать с Россией в сфере экономики и разрешения региональных конфликтов. Германия, которая уже столкнулась с критикой из-за "Северного потока-2", намекнула на прошлой неделе, что изменения климата могут стать еще одной сферой сотрудничества с Россией. В документе, о котором писало издание Financial Times, также было предложение координированного трансатлантического подхода.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала санкции ЕС против четырех чиновников России по делу Навального. Вашингтон принял такие же меры, воздержавшись от более жестких шагов, а также усилил американскую поддержку Украины.

Читайте такжеBloomberg: в США и Германии еще есть шанс договорится о " Северном потоке-2"На встрече в минувшую среду Польша, Эстония, Литва и другие страны обозначили более жесткий подход к России. В частности, они требуют, чтобы полное выполнение Минских соглашений было условием для любых изменений в отношениях с Москвой. Кипр, тем временем, требует провести анализ эффективности санкций. Учитывая все эти разногласия в подходах, вряд ли лидеры ЕС смогут принять какую-то общую позицию.

Дипломатический скандал между РФ и Евросоюзом: детали

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель 5 февраля совершил визит в РФ, где встречался с главой МИД Сергеем Лавровым.

В тот же день МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии из-за участия в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После визита Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. "Агрессивно организованная пресс-конференция и выдворение трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это не совсем неожиданно, это вызывает сожаление...",- отметил Боррель.

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Перевод: Лесь Дымань