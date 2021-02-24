Санкции будут введены против председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Калашникова, директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Золотова и генпрокурора Краснова.

В Европейском Союзе дипломаты согласовали введение санкций против четырех российских чиновников из-за заключения критика Кремля Алексея Навального.

Об этом в Twitter заявил журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк.

В частности, санкции будут введены против председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова и генерального прокурора Игоря Краснова.

"Как ожидалось, дипломаты ЕС сегодня одобрили введение санкций против Бастрыкина, Краснова, Золотова и Калашникова в связи с заключением Навального. Послы ЕС 3 марта должны "дать зеленый свет" этому решению, а (ограничительные) меры должны вступить в силу 5 марта", - подчеркнул Йозвяк.

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Санкции ЕС из-за заключения Навального: что известно

Главы МИД стран Евросоюза 22 февраля договорились начать подготовку санкций против четырех российских чиновников. Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что Совет ЕС за неделю одобрит санкции против российских чиновников, причастных к уголовному преследованию оппозиционера Алексея Навального.

Санкции из-за отравления Навального: детали

15 октября 2020 года Совет Европейского Союза ввел санкции против 6 человек и одного учреждения из-за отравления Навального.

В частности, санкции были введены против начальника Управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйла, директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, заместителей министра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко, а также против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления летом 2020 года. Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

18 января суд арестовал оппозиционера. Позже суд принял решение отправить Навального в колонию по так называемому делу «Ив Роше» на 2 года и 5 месяцев.

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Автор: Виталий Саенко