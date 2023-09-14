Им стал кадровый дипломат Мустафа Левент Билген.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган избрал нового посла в Украине.

Как говорится в официальном сообщении о назначении, им стал кадровый дипломат Мустафа Левент Билген.

С 2007 по 2009 год он был специальным советником Генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции. После этого Билген возглавлял посольства Турции в Канаде и США, а с 2014 по 2016 год был послом в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Отметим, что в 2017 году он стал советником Государственного департамента Турции, а в 2018-2019 годах – советником декоммунизационной комиссии Палаты представителей иностранных дел Украины.

О назначении Билгена послом Турции в Украине впервые стало известно 16 июля.

Изменения представителей стран

В апреле заместитель генерального директора Европейской комиссии по расширению Катарина Матернова подтвердила свое назначение на должность нового посла Евросоюза в Украине.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назначил трех послов Украины - в Бразилии, Колумбии и Индии, а позже - в Китае.

В июле стало известно, что новым послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине станет кадровый дипломат Мартин Харрис.

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