Это будет корабль класса "корвет".

В Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа"ADA" для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Торжества по случаю закладки киля корабля типа "ADA" проходили на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул. Как сообщается, это будет второй корабль класса "корвет", который строится Турецкой Республикой для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Следует отметить, что все работы осуществляется вовремя соответственно графиков и заключенных договоров", - сообщили в ВМС.

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Корвет "Гетман Иван Мазепа" - что о нем известно

Как сообщал УНИАН, закладка киля первого корвета для Украины состоялась в сентябре 2021 года. Уже в октябре 2022 года в Стамбуле спустили на воду корвет с наименованием "гетман Иван Мазепа", предназначенный для Украины.

Известно, что корпус будущего флагмана ВМС ВСУ сделан из стали, которую еще до полномасштабной войны изготовили на заводах в Мариуполе.

По мнению представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, корвет "Гетьман Иван Мазепа" может стать в ряды национального флота уже в ближайшие годы. "Мы рассчитываем на этот корабль в 2024-2025 годах", - сказал он.

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