Соответствующий указ датирован 26 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китайской Народной Республике. Об этом говорится в соответствующем указе президента №239/2023, опубликованном на сайте главы государства.

Этим указом предполагается назначить Рябикина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике.

Указ датирован 26 апреля.

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Телефонный разговор Цзиньпина и Зеленского 26 апреля – главное

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Украинский глава отметил, что стороны, в частности, согласовали кандидатуру посла в Китае.

В свою очередь, в Пекине заявили, что во время телефонного разговора Цзиньпин сказал украинскому лидеру, что переговоры - "единственное решение войны".

Отдельно отмечалось, что Цзиньпин согласился отправить спецпредставителей в Украину и другие государства для общения "со всеми сторонами" относительно политического урегулирования "кризиса в Украине".

Война в Украине - что известно о позиции Китая

В недавно выдвинутых 12-ти пунктах Китай настаивал на немедленном прекращении боевых действий с учетом российской позиции. К примеру, в документе было сказано, что Запад должен снять с России все санкции.

Страны Запада и Украина отвергли "видение" Китаем "мира", которое может заморозить войну и разблокировать России возможности свободно закупать западные технологии.

Западная пресса настаивает, что Китай продолжает вести двойную игру, подыгрывая России.

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