Президент Зеленский назначил новых послов Украины в Индии, Бразилии и Колумбии.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил трех послов Украины. В соответствии с указа президента, Андрей Мельник назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Федеративной Республике Бразилия.

Другим указом Юриф Полюхович назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Колумбия.

Также президент Украины назначил Александра Полищука Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Индия.

Украинские послы - детали назначений

Как известно, Андрей Мельник 2014 по 2022 годы был Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Германии, а в ноябре 2022 года назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

Мельник, будучи послом в Германии часто критиковал власти этой страны за недостаточную поддержку страны в войне с Россией. Он в твиттере разместил улитку, намекая на темпы помощи Украине.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, известный своими резкими высказываниями, в очередной раз публично раскритиковал своего преемника Алексея Макеева. Макеев ответил.

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