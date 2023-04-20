Матернова заявила, что для нее "большая честь" представлять Евросоюз в Украине в роли следующего посла.

Заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения Катарина Матернова подтвердила свое назначение на должность нового посла Евросоюза в Украине.

Соответствующее сообщение дипломат разместила в Твиттере. Матернова, которая является представительницей Словакии, в публикации отметила, что для нее "большая честь" представлять Евросоюз в Украине в роли следующего посла.

На назначение отреагировал и словацкий премьер-министр Эдуард Хегер. Он заявил, что это хорошо не только для Словакии, но также для ЕС и Украины.

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"Я убежден, что благодаря вашим знаниям и ценному опыту вы станете большим преимуществом для всей команды в Киеве", – прокомментировал Хегер в Твиттере.

Новый посол ЕС в Украине

19 апреля стало известно, что новым послом Евросоюза в Украине должны назначить заместителя генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения Катарину Матернову. На эту должность она может заступить в сентябре 2023 года.

В настоящее время Матернова занимается развитием политики соседства и расширения ЕС. Она также поддерживает тесные контакты с украинскими властями.

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