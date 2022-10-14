Линия обороны уже подготовлена и условий для неожиданного продвижения белорусской армии даже в паре с РФ не существует. В течение 2-4 недель нужно внимательно следить, что происходит в Беларуси, заявил он.

В Беларуси продолжается игра на истерию с целью удержания значительного количества военных ВСУ на северной границе Украины.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо."

"Уже длительное время на территории Беларуси продолжаются учения, которые были направлены на поддержание определенной готовности. Сейчас ситуация несколько меняется, но некритично. Собственно, белорусская армия является призывной и бригады, которые есть в Беларуси, они на сегодня недоукомплектованы, поэтому сейчас видим попытку их пополнить. В Беларуси есть четыре бригады, которые при полной комплектации будут насчитывать 12 тысяч личного состава, также есть еще три бригады сил специальных операций с общим количеством около 9 тысяч вояк", - рассказал эксперт.

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По его мнению, период доукомплектования продлится около 3-4 недель. Также происходит переброска 2 тысяч мобилизованных из России на территорию Беларуси. Они сейчас загружаются в Нижегородской области и прибудут примерно 20 октября на два белорусских полигона.

"Генштаб ВСУ говорил, что ситуация на границе с Беларусью не меняется, пока там находится пять батальонов, в каждом из них максимум по 500 военных. Поэтому, скорее всего это игра на истерию, которая связана, чтобы мы и дальше удерживали значительное количество войск на северной границе Украины. Хотя там на самом деле линия обороны уже подготовлена и условий для неожиданного продвижения белорусской армии даже в паре с РФ не существует. В течение 2-4 недель мы должны внимательно следить, что происходит в Беларуси", - добавил Згурец.

Помощь Беларуси в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко дал Путину территорию страны как военный полигон. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские оккупанты используют воздушное пространство Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам. 6 октября ВС РФ возобновили эту практику впервые с 28 августа..

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Отметим, что по состоянию на 13 октября ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая. С тем для подготовки повторного наступления на Киев со стороны Беларуси России понадобится несколько месяцев.

По мнению аналитиков, угроза со стороны Беларуси сохраняться до конца года.

СМИ писали, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация.

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