Он считает, что приход любого его преемника может привести к катастрофе.

Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен в будущем вернуться на должность.

Об этом пишет газета The Sunday Times, со ссылкой на источники в канцелярии главы правительства.

По их данным, Джонсон верит, что еще займет должность премьер-министра.

"Он думает, что приход любого его преемника к власти может привести к катастрофе и через несколько лет после поражения консерваторов на всеобщих выборах партия сможет вернуться, когда потребуется кто-то энергичный и способный опять привести консерваторов к власти. Он считает, что может стать этим человеком", - рассказал собеседник издания.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Политик будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и глава правительства.

В прощальном обращении к британскому парламенту он призвал держаться рядом с США и защищать украинцев.

По данным газеты The Telegraph, Джонсон намерен приехать в Украину перед тем, как окончательно покинет пост. Это будет его третий визит с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

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