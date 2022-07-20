Борис Джонсон призвал бороться за свободу и демократию.

Борис Джонсон обратился к британскому парламенту. 58-летний политик произнес речь, где дал советы своему преемнику на посту премьер-министра Великобритании.

"Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни был. Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию везде", - сказал Джонсонюк.

Также он добавил пару реплик относительно экономической политики.

"Я люблю Министерство финансов, но помните, что если бы мы всегда прислушивались к Министерству финансов, мы бы не построили М25 или тоннель под Ла-Маншем. Сосредоточьтесь на дороге впереди, но всегда не забывайте проверять зеркало заднего вида. И помните о пузыре. Важен не Twitter, а люди, которые прислали нас сюда", - заявил Борис перед уходом.

На прощание Джонсон процитировал Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор". Борис сказал "І hasta la vista, baby" и под аплодисменты покинул зал.

Напомним, 20 июля состоится последний тур голосования депутатов, в ходе которого будет избрано двух финалистов. 21 июля британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать по почте, чтобы избрать нового лидера. Результат будет объявлено 5 сентября.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и глава правительства.

Лиз Трасс уже выпустила агитационное видео перед выборами. Она гарантирует поражение путину.

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