Также министр иностранных дел прокомментировал разговоры о приглашении в Украину Папы Римского Франциска и перспективы того, что Папа посетит Киев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что политика Великобритании в отношении Украины после отставки британского премьера Бориса Джонсона не изменится.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Безусловно, Борис Джонсон за время войны проявил себя как человек смелый и человек, который не боится брать на себя риски. Вспомнить хотя бы его визит в Киев в апреле. Он такая персона, которую заменить очень сложно, никогда не будет человека похожего на него. Но, я убежден, что кто бы ни был премьер-министром Великобритании, политика и поддержка Британии в отношении Украины останется неизменной. И мы будем сотрудничать с ними и они будут оказывать нам помощь", - сказал Кулеба.

Также министр иностранных дел прокомментировал разговоры о приглашении в Украину Папы Римского Франциска и перспективы того, что Папа посетит Киев.

"Это не разговоры. Это официальное приглашение. Мы очень ждем Папу и напоминаем нашим коллегам в Ватикане, что приглашение остается открытым. Он может приехать в любой день. Мы готовы даже подстроиться под его визит, настолько важен этот визит для нас – украинцев, не только для официального Киева, а уверен, для всего украинского народа. Решение за папой, решение за Ватиканом. Надеемся, что наконец они его примут и, собственно с их стороны, от разговоров перейдут к делам", - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, сегодня 7 июля, Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера.

Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и руководитель правительства.

Как сообщает BBC, выборы руководства Консервативной партии состоятся этим летом, а новый премьер-министр должен вступить в должность в октябре.

Джонсон был первым лидером страны G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России. За это время он уже дважды посетил Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: