Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен посетить Украину перед тем, как окончательно уйдет в отставку.
Об этом пишет The Telegraph.
Джонсон хочет в третий раз побывать в столице Украины после 24 февраля. В ближайшее время он позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Он действительно чувствует груз ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", - сказал собеседник издания на правах анонимности.
Напомним, вчера Джонсон взял в руки оружие и провел тренировку с воинами Вооруженных сил Украины.
Ранее Борис произнес прощальную речь в парламенте Британии, где призвал заботиться об Украине.
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