Правительство Орбана не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на сторону, которая проиграла. То, что оно не может отличить агрессора от жертвы, является не только морально неоправданным, но и экономически вредным.

Дешевый российский газ - это огромная афера, а правительство страны под руководством Виктора Орбана ведет Венгрию к проигрышу, находясь на неправильной стороне истории.

Об этом заявил у себя на странице в Facebook мэр Будапешта Гергей Корачонь, оппозиционный к правительству Виктора Орбана.

"Дешевый российский газ - это огромная афера. Зато очень дорогой российский газ! То, что случалось много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на сторону, которая проиграла. То, что оно не может отличить агрессора от жертвы, является не только – хотя этого было бы достаточно – морально неоправданным, но и экономически вредным. Потому что дешевый российский газ - это ложь", - отметил мэр столицы Венгрии. Видео дня

По его словам, если бы дешевый российский газ существовал, то венграм не пришлось бы платить невероятно высокие счета за коммунальные услуги.

"Из этого сейчас видно, что Путин дает газ Венгрии по очень высокой цене, а наши повышенные коммунальные платежи только обогащают Путина. Фактически, скидка на коммунальные услуги была срезана по долгосрочному контракту на закупку газа, заключенному летом прошлого года, который не имеет никакого отношения ни к войне, ни к санкциям, которые ни в коем случае не касаются торговли газом. Поэтому мы ничего не получаем за безответственную политику, которую проводит правительство. Мы должны выйти из тени Путина, мы должны перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, мы должны выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости", - выразил убеждение Корачонь.

В Венгрии в пятницу начались "национальные консультации" по санкциям против России, которые Виктор Орбан требует пересмотреть.

Пророссийская политика Венгрии

Действующее венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном уже давно известно своей пророссийской позицией. В частности, он неоднократно ставил преграды для введения новых санкций против России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

А в сентябре Орбан призвал ЕС вообще отменить все санкции против РФ до конца этого года. Он считает, что якобы именно санкции, а не агрессивные действия Кремля, являются причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции в Европе.

В конце сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему, что не поддерживает новых санкций Евросоюза против РФ. Правда, Будапешт, несмотря на предыдущие заявления, решил все же не блокировать продление санкций Евросоюза против России.

Ранее в июне Венгрия заставила отложить принятие пакета санкций ЕС, направленных против российской нефти, и согласовала его лишь после того, как получила исключения, которые по-прежнему позволяли Будапешту получать доступ к трубопроводной нефти из РФ. Кроме этого, Венгрия хочет от ЕС гарантий, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции.

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