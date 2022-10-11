Венгерский премьер считает, что переговоры о завершении войны должны происходить между США и Россией, но не с участием Джо Байдена.

Известный своей пророссийской позицией премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к переговорам между США и Россией о прекращении огня в Украине.

Глава венгерского правительства рассчитывает в этом вопросе на экс-президента США Дональда Трампа, передает Spiegel.

"Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Америкой и Россией. Тот, кто думает, что эта война завершится российско-украинскими переговорами, не живет на этом свете. Реальность власти иная", - сказал Орбан. Видео дня

По его словам, Украина может давать отпор российским оккупантам якобы лишь потому, что получает военную поддержку от США.

Орбан также дал понять, что не считает действующего президента США Джо Байдена подходящим участником переговоров с американской стороны.

"То, что я скажу, будет звучать брутально. Но надежда на мир - это Дональд Трамп", - сказал Орбан.

Пророссийская политика Венгрии

Действующее венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном уже давно известно своей пророссийской позицией.

В частности, он неоднократно ставил преграды для введения новых санкций против России, даже после начала полномасштабного вторжения в Украину.

А в сентябре Орбан призвал ЕС вообще отменить все санкции против РФ до конца этого года. Он считает, что якобы именно санкции, а не агрессивные действия Кремля, являются причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции в Европе. В конце сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему, что не поддерживает новые санкции Евросоюза против РФ. Правда, Будапешт, несмотря на предыдущие заявления, решил все же не блокировать продление санкций ЕС против России.

Ранее в июне Венгрия заставила отложить принятие пакета санкций ЕС, направленных против российской нефти, и согласовала его лишь после того, как получила исключения, которые по-прежнему позволяли Будапешту получать доступ к трубопроводной нефти из РФ. Кроме этого, Венгрия хочет от ЕС гарантий, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции.

Противодействие Венгрии энергетическим санкциям вероятнее всего связано с ее полной зависимостью от российских энергоносителей. Например, единственная венгерская атомная электростанция "Пакш" работает только на российском ядерном топливе. Более того, уже в августе 2022 года, несмотря на кровавую российскую агрессию в Европе, глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что в ближайшее время "Росатом" начнет строительство двух новых ядерных реакторов. Россия является также крупнейшим поставщиком нефти и природного газа в Венгрию.

Если с энергетикой понятно, то зачем Венгрия уже дважды блокировала введение санкций против российского патриарха Кирилла, остается непонятным.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк комментируя поведение Венгрии выразил мнение, что она - "троянский конь", стремящийся к развалу Евросоюза за средства европейских налогоплательщиков. "Орбан ненавидит Украину и мечтает о "русском мире" в Европе. Так стоит ли ЕС финансировать эти диверсии?" - добавил Подоляк.

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