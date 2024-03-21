В Демократической партии все больше открыты к этой концепции, если она рассматривается как последний шанс утвердить помощь Украине.

Демократы в обеих палатах Конгресса США предполагают, что готовы поддержать помощь Украине в форме кредита – идея, которая набирает обороты среди лидеров Республиканской партии, которые пытаются выйти из тупика, пишет The Hill.

Отмечается, что концепция займа не является желательной для демократов. Они настаивают на принятии пакета, который Сенат принял в прошлом месяце на 60 миллиардов долларов для Украины, одновременно критикуя спикера Майка Джонсона за его отказ вынести пакет на рассмотрение Палаты представителей.

Однако, по словам журналистов, если кредитная стратегия, которую Джонсон предложил сенаторам-республиканцам на прошлой неделе, может вывести Украину из тупика, то некоторые демократы говорят, что они только за.

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"Демократы поддерживают помощь Украине. Называйте это кредитом или как угодно, но дайте им ресурсы. Вы должны предоставить им помощь. Если это будет кредит, то это будет помощь; если это будет пакет помощи без всяких требований, то это все равно будет помощь", – заявил старший демократ в Комитете по вопросам внутренней безопасности Бенни Томпсон.

Кредитная стратегия приобрела популярность среди республиканцев в последние недели, не в последнюю очередь потому, что бывший президент Дональд Трамп использует предвыборную кампанию для продвижения идеи о том, что вся внешняя помощь США должна предоставляться в форме кредитов.

"Мало кто верит, что Украина когда-нибудь вернет эти кредиты, учитывая триллионы долларов расходов на восстановление, с которыми Киев непременно столкнется, когда закончится российский конфликт. Но схема кредитования может обеспечить определенное политическое прикрытие для осторожных республиканцев, которые могут представить эту идею своим избирателям как стратегию облегчения финансового бремени для американских налогоплательщиков", – говорится в статье.

Указано, что демократы все более открыты к этой концепции, если она рассматривается как последний лучший шанс получить помощь Украине перед ноябрьскими выборами.

В последние недели разговоры сосредотачивались в Палате представителей, поскольку Джонсон взвешивает, как он может направить средства для Украины, несмотря на растущую оппозицию в своих рядах и со стороны Трампа. Никаких действий по этому вопросу не ожидается до середины апреля, поскольку в ближайшие дни обе палаты уйдут на двухнедельные каникулы.

Помощь США

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон заявил, что основным приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год, а поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине и партнерам перейдут уже в ближайшее время.

В то же время после 22 марта в заседаниях Палаты представителей начинается двухнедельный перерыв, поэтому к законопроекту о финансировании помощи Украине, Израилю и другим партнерам США законодатели, скорее всего, перейдут после 8 апреля.

Ранее Джонсон заявлял, что Палата представителейможет направить собственный законопроект о помощи Украине, который будет существенно отличаться от утвержденного Сенатом США. Он предложил превратить помощь в программу займа или ленд-лиза.

Мнения Республиканской партии по структурированию кредитного соглашения выглядят примерно так: хотя президент Джо Байден попросил 60 миллиардов долларов для Украины, большая часть этих денег – 48 миллиардов долларов – будет перекачана обратно в американскую оборонно-промышленную базу. Таким образом, остается около 12 миллиардов долларов, которые можно направить в виде займа.

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